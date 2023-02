Météo France : quel temps pour ce mercredi 8 février 2023 ? Consultez les prévisions

Sur tout le reste du pays, le soleil dominera sans partage tout au long de la journée. Le vent de secteur est restera sensible sur la Côte d'Azur et en Corse, atteignant 60 à 70 km/h en pointes.

Les températures minimales seront en baisse, avec des gelées généralisées sur l'ensemble du pays. Elles seront comprises entre 0 et -4 sur la plupart des régions, voire plus basses sur les reliefs du Massif central et les Alpes. Elles resteront positives en bords de mer avec 1 à 5 °C.

Les maximales seront comprises entre 4 et 7 degrés sur un grand quart Nord-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, et 8 à 12 °C ailleurs. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.