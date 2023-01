Météo : mais quand l’hiver va-t-il (enfin) revenir ?

Après la pluie de la fin de semaine, les flocons vont (enfin) revenir en moyenne montagne puis à basse altitude à partir de dimanche. Ainsi, une perturbation apportera de la neige sur tous les massifs dès 700 à 1200 mètres. Rebelote lundi et mardi avec des fronts costauds qui généreront d’abondantes précipitations neigeuses sur tous les reliefs, à basse voire à très basse altitude. En deuxième partie de semaine, il s’agira plutôt d’un régime d’averses, toujours sous forme de neige. Seules les Alpes du Sud resteront souvent à l’écart avec un temps ensoleillé, mais rappelons qu’il s’agit du seul massif où l’enneigement est correct pour une mi-janvier.

Pour l’heure, des cumuls de l’ordre de 30 à 50 cm sont modélisés sur les Vosges et le Jura et localement davantage sur le Massif Central. Quant aux plus hauts reliefs des Alpes du Nord et des Pyrénées, le mètre de poudreuse pourra être approché voire ponctuellement dépassé. Les flocons pourront également s’inviter de manière plus localisée et plus temporaire jusqu’en plaine. Ce pourrait être notamment le cas entre mardi et jeudi, depuis la Normandie jusqu’aux Hauts-de-France ainsi que dans le nord-est du pays mais difficile d’être plus précis dans la mesure où la situation doit encore être affinée.