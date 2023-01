Météo : quel temps pour ce week-end ? Consultez les prévisions

Une perturbation active a fini de traverser le Sud de la France dans la nuit de jeudi à vendredi, s'évacuant en Méditerranée, avec encore quelques faibles averses de neige par endroit qui doivent cesser totalement dans la matinée de vendredi, selon Météo-France.

L'Aude et les Pyrénées-Orientales, les deux derniers départements concernés par la vigilance orange "neige-verglas", ont été rétrogradés vendredi matin en vigilance jaune par Météo-France. Dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, les chutes de neige seront faibles et éparses, et ne concerneront que les Pyrénées et l'Ouest audois.

Jeudi matin, les averses resteront fréquentes des Landes aux Pyrénées, avec une limite pluie-neige qui remontera lentement. Quelques centimètres supplémentaires seront possibles dès 300 à 400 m d'altitude sur les Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Une nouvelle perturbation abordera l'ouest de la Bretagne, donnant de la pluie. A l'avant, les nuages domineront malgré quelques petites éclaircies du Midi Toulousain aux Pays de Loire et à la Basse Normandie.

Les éclaircies seront parfois un peu plus larges de la Haute-Normandie au Nord-Pas-de-Calais, mais quelques petites averses locales de pluie parfois mêlée de neige seront probables au littoral normand. Les éclaircies domineront du littoral méditerranéen aux Alpes, à l'est du Doubs et au sud de l'Alsace.