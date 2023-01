Neige, verglas et vent violent : 24 départements français placés en alerte orange

Dès lundi matin, 17 autres départements seront également concernés par cette vigilance orange pour vents violents. Il s'agit de : la Manche, le Calvados, l'Eure, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne, l'Indre, l'Inde-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Seine-Maritime et l'Eure-et-Loire. Par ailleurs, une vigilance orange pour neige et verglas sera déclenchée pour les deux départements de la Lozère et du Cantal en raison de chutes de neige attendues sur le sud du massif central à partir de 600/800 mètres d'altitude à partir de la fin de la nuit de dimanche à lundi.