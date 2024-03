Neigle-verglas : trois départements en vigilance orange

Les départements de la Loire, La Haute-Loire et l'Isère ont été placés en alerte orange par Météo-France pour la matinée de mercredi. Cet épisode de neige tardif peut "occasionner une gène pour la circulation routière", prévient l'institut.

De la neige et de la pluie. En deuxième partie de nuit et mercredi matin, les flocons tomberont à basse altitude sur la Haute-Loire, la Loire et l'Isère, prévient Météo-France. "Une perturbation aborde la région mardi en fin de journée accompagnée de pluies conséquentes", indique l'institut alors que la limite pluie-neige s'abaisse vers 600m dans la nuit.

Cela induit que 10cm de neige au Puy et 20cm sur les plateaux à 1000m d'altitude sont à prévoir.