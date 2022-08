Météo : nouvelle dégradation orageuse, quel temps prévu ce mardi 16 août ?

Dès le début de la matinée, des averses localement orageuses circuleront en Bretagne, et sur la façade atlantique, en remontant des côtes basques vers la Vendée. Elles gagneront progressivement les régions du nord et du centre : toute la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Normandie.

Dans l'après-midi, des éclaircies reviendront par les départements côtiers aquitains, alors que la dégradation orageuse s'étendra vers l'est, donnant des orages localement forts des Pyrénées et de l'intérieur de l'Occitanie au Massif Central. Un épisode orageux s'organisera en fin d'après-midi du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône. Les orages pourront être violents et les cumuls d'eau importants sur ces régions.

Quelques averses orageuses se propageront vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Le flanc est et le pourtour méditerranéen profiteront d'un temps ensoleillé la majeure partie de la journée, mais les orages gagneront la région en fin de journée et la nuit suivante les régions du nord-est.