Orage quasi-stationnaire : qu'est-ce que ce phénomène violent qui a touché le Gard ?

Nîmes et Montpellier sous l'eau. Le temps de quelques heures, le Gard et l'Hérault ont été placés, par Météo-France, en vigilance rouge pour orage, pluie et inondations. Dans la nuit de mardi à mercredi, "l'agglomération nîmoise a été touchée par un violent orage. Il est tombé jusqu'à 135 millimètres de pluie", ont annoncé les services de secours. Quelque 150 à 180 mm d'eau ont été relevés "en moins de trois heures" sur le sud-est de l'Hérault et le sud-ouest du Gard, a, de son côté, indiqué Météo-France. De puissantes rafales ont également été enregistrées.