Orages, averses : quelle météo pour ce mercredi 31 août ?

En ce qui concerne les températures, les minimales seront comprises entre 11 et 23 degrés, en Normandie et en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 20 à 25 degrés de la pointe bretonne aux côtes de Manche, 25 à 30 degrés ailleurs sur la moitié nord et sur le littoral atlantique, ainsi que 26 à 32 degrés sur la moitié sud.