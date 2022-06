Orages et vents violents : 12 départements placés en vigilance orange

En Bretagne et en Basse-Normandie, éclaircies et paquets nuageux porteurs d'averses alterneront. Ces ondées pourront parfois évoluer jusqu'à l'orage sur la pointe bretonne et sur le Cotentin. Excepté sur la Corse où l'on observera des ondées passagères, l'est et le sud-est du pays profiteront d'une accalmie matinale, avec de belles éclaircies du Grand Est au pourtour méditerranéen. Mais dans l'après-midi, le temps deviendra à nouveau plus menaçant et orageux de l'intérieur de l'Occitanie jusqu'à l'Auvergne, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne.