Orages, fortes précipitations : quel temps prévu ce jeudi 25 août ?

Dans le courant de l’après-midi, les orages pourraient gagner le territoire entre le midi toulousain et l’Auvergne et la perturbation pluvieuse s’étendra des pays de Loire aux côtes de la Manche. Il y aura moins d’averses dans l’ouest du pays et les éclaircies vont revenir sur la côte atlantique. Sur l'est du pays, les éclaircies matinales laisseront place à un ciel voilé. Des averses orageuses auront lieu dans l'après-midi et jusque dans la nuit du Sud-Ouest à la frontière belge et jusqu'au Centre-Est et sud de la Bourgogne Franche-Comté. Elles pourront être plus soutenues proche des Pyrénées avec quelques chutes de grêle possibles.