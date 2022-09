Orages et inondations : le Gard et l'Hérault repassent en vigilance orange, 27 départements désormais en alerte

De forts orages sont prévus dans la région méditerranéenne. Du Languedoc-Roussillon et l'ouest de PACA jusqu'au sud-est du Massif central, le temps sera menaçant. Les pluies qui se renforceront pourront donner des cumuls importants en peu de temps, entre 50 et 80 mm d'eau, et seront parfois durables, en particulier sur les plaines du Languedoc, où ces conditions perturbées persisteront jusqu'en fin de journée, voire la nuit suivante.

De l'est de Midi-Pyrénées et du Limousin jusqu'à la Lorraine et les frontières de l'est, après des éclaircies matinales alternant avec quelques averses localement orageuses, l'ambiance deviendra lourde et rapidement l'après-midi les nuages se développeront. Ils deviendront fréquents et parfois violents, avec des pluies intenses, un risque de grêle et de fortes rafales de vent possibles. La Corse et la Provence seront épargnées par ces conditions climatiques compliquées, malgré un ciel voilé.