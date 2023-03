Météo : orages, averses et douceur... découvrez les prévisions du week-end

Ce week-end débutera avec l’arrivée d’une perturbation par le nord-ouest. Des pluies à caractère orageux vont ainsi se produire samedi matin en Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire, progressant au fil des heures vers le Centre-Val de Loire, le Bassin parisien ou encore les Hauts-de-France. À l’avant, des ondées et des coups de tonnerre pourront se développer entre le sud-ouest et la Champagne, preuve de l’instabilité de la masse d’air. Pendant ce temps, un vent de sud-est fera remonter de l’humidité de la Méditerranée en direction du Languedoc et du Roussillon qui vont ainsi (enfin) voir le retour de la pluie. Le flanc est, quant à lui, restera au sec avec un ciel lumineux et à peine voilé.

Côté températures, la douceur sera de mise avec des minimales généralement comprises entre 4 et 9°C, jusqu’à 12°C près de la Grande Bleue. Dans l’après-midi, les valeurs seront homogènes, de l’ordre de 14 à 17°C en moyenne. Il fera tout de même un peu plus frais en Normandie avec une douzaine de degrés tandis que des pointes à 18-19°C seront possibles dans l’arrière-pays méditerranéen.