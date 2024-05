Météo : quel temps pour ce dernier jour du pont de l'Ascension ? Découvrez les prévisions

Après les températures estivales, les orages s'invitent sur une partie de l'Hexagone, ce dimanche 12 mai, selon les prévisions de Météo France. Consultez le bulletin météo de Coralie Dioum sur LCI.

Des averses orageuses se produiront dimanche en matinée sur la façade ouest alors que sur l'Est le ciel se couvrira progressivement, selon les prévisions de Météo-France.

Les orages gagneront la région parisienne à la mi-journée. Ils s'étendront sur la Normandie et les Hauts-de-France dans l'après-midi, où les averses pourront être soutenues, avec parfois de la grêle.

Le temps sera également instable en deuxième partie de journée de l'Auvergne au Nord-Est. Des ondées orageuses se déclencheront jusqu'en soirée.

Sur les massifs des Pyrénées et des Alpes, des averses sont attendues dans l'après-midi.

Dans le Sud-Est la journée sera calme et les éclaircies restent présentes. Des nuages bas pourront circuler en matinée sur la côte du Languedoc Roussillon.

Les minimales seront comprises entre 10 et 15 degrés en général, 6 à 10 degrés en Auvergne et proche des Alpes. Les maximales seront en baisse dans le Sud et la façade ouest avec 19 à 24 degrés. Les températures afficheront 20 à 27 degrés ailleurs.