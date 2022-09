Météo : des orages attendus dans tout l'Hexagone, les prévisions du 13 septembre

Après des derniers jours plutôt ensoleillés et chauds, le temps sera plus mitigé ce mardi 13 septembre. Selon Météo-France, seules les régions situées à l'est du Rhône et la Corse conserveront un temps calme, bien ensoleillé malgré quelques passages en nuages élevés. Du côté du Languedoc et de l'Ardèche, le temps sera gris avec des pluies plus régulières l'après-midi sur les versants cévenols. Sur le Roussillon, des éclaircies réapparaitront après la mi-journée.