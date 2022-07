Fortes chaleurs : comment fonctionnent les 4 niveaux du plan canicule ?

Chaque année, à partir du 1er juin et jusqu'au 15 septembre, le niveau 1 du plan canicule est automatiquement déclenché par les autorités. Il met en place une veille avec l'ouverture de la plateforme téléphonique Canicule info service. Il prévoit également la distribution d'affiches et dépliants sur les risques des fortes chaleurs chez les médecins. Ce niveau 1 correspond à la vigilance verte de Météo-France. Il permet par ailleurs la vérification des dispositifs opérationnels et la mise en place d’une surveillance météorologique et sanitaire.