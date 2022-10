Ciel maussade et températures adoucies : les prévisions météo du 1er octobre

De la Bretagne au Bassin parisien, le temps sera plus calme, le ciel alternera entre cumulus et éclaircies. Quelques ondées se déclencheront le long de la Manche et de la frontière belge. L'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau sur le Nord-Ouest, il pleuvra sur le nord Bretagne puis la Normandie en fin de journée.

Sur un petit tiers sud du pays, le temps sera sec. Le ciel sera très nuageux le matin sur le Sud-Ouest, excepté le relief pyrénéen bien dégagé. Au sud de la Garonne, après dissipation de quelques bancs de brouillard matinaux le soleil s'imposera l'après-midi.

Les régions méditerranéennes bénéficieront d'un bon ensoleillement. Mistral et tramontane faibliront mais le vent d'ouest soufflera assez fort sur les côtes varoises et la Corse, jusqu'à 90 km/h en pointes.

Les températures seront globalement proches des normales. Les minimales iront de 6 à 10 degrés sur la moitié est du pays, de 10 à 14 à l'ouest et au bord de la Méditerranée. Les maximales varient entre 16 et 20 degrés sur le quart nord-est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, entre 19 et 23 à l'ouest et entre 22 et 26 degrés près de la Méditerranée