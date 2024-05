Pluie-inondation : deux départements placés en vigilance orange

Avec une activité orageuse qui se renforce, Météo-France a placé ce jeudi à partir de 22h deux départements en vigilance orange pour pluie inondation : le Bas-Rhin et la Moselle. Les quantités d'eau attendues sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 80 mm, prévient l'Institut de prévisions. Cette vigilance s'applique jusqu'à vendredi 10h.

L'activité orageuse se renforce en fin d'après-midi, ce jeudi 16 mai, sur le Bas-Rhin et la Moselle, avec des précipitations localement marquées et durables. En conséquence, Météo-France a placé ces deux départements en vigilance orange pluie-inondation à partir de 22h. Ces orages pourront "apporter ponctuellement 10 à 20 mm en moins d'une heure", précise le service météorologique.

"Durant la soirée, un axe pluvio-orageux va se mettre en place, apportant des pluies soutenues qui vont se prolonger toute la nuit. L'est de la Moselle et le nord du Bas-Rhin semblent être les secteurs les plus exposés", peut-on encore lire dans le bulletin. Les quantités d'eau attendues lors de l'épisode sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 80 mm. Puis les pluies devraient s'affaiblir progressivement en fin de matinée vendredi, prévoit Météo-France.

En outre, l'agence météorologique a placé 90 départements en jaune pour des risques d'orage, à l'exception du nord de la France. Ce jeudi, des averses orageuses sont attendues entre Alençon et Bourges, puis vendredi, ce sont la Nouvelle-Aquitaine et le sud de l'Occitanie qui seront concernés.