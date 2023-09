Pluie-inondation : deux départements placés en vigilance orange à partir de jeudi

"L'Isère est maintenue en vigilance jaune dans un premier temps, mais une évolution du niveau d'alerte sur ce département reste possible", ajoute Météo-France dans un communiqué. Autre zone à surveiller : l'est du département de l'Ain et l'ouest de la Savoie et de la Haute-Savoie, "où des cumuls de l'ordre de 70 millimètres [de pluie] en quelques heures sont possibles".