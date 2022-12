Pluie-inondation : deux départements placés en vigilance orange

De fortes précipitations sont attendues, ce vendredi 23 décembre, sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Météo-France a placé les deux territoires en vigilance orange pluie/inondation en raison de fortes précipitations attendues dans les jours à venir. Un "flux d'ouest rapide dans lequel ondule une perturbation" donne "des cumuls de pluie importants sur les versants ouest des Alpes du Nord (et du Jura et des Vosges dans une moindre mesure)", détaille l'organisme dans son bulletin.

"Après une légère baisse d'intensité ce vendredi matin, une nouvelle salve de pluies plus soutenues est actuellement située sur le Centre-val-de-Loire et se dirige vers la façade est du pays", est-il encore précisé sur le site alors qu'il est déjà tombé 25 à 50 mm de précipitations sur les massifs savoyards depuis jeudi soir avec une limite pluie/neige vers 2300 m.