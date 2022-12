+10 degrés : après le pic de froid, un "fort redoux" attendu dès lundi

Si la hausse des températures sera "généralisée", d'après les prévisions du service météorologique, certaines villes vont se réveiller lundi matin avec des températures bien plus élevées que ce dimanche. Ainsi, la capitale gagnera neuf degrés, passant de -5°C ce dimanche matin à 4°C lundi matin. Plus spectaculaire encore, à Vannes, le thermomètre passera de -3°C à 11°C. À travers le pays, le temps sera souvent ensoleillé lundi, sauf vers la Bretagne et le Cotentin, ainsi que près de la Méditerranée.