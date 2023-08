Polynésie : l'île isolée de Rapa placée en vigilance rouge pour vents violents

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de retour d'une visite en Polynésie française, a assuré que les services de l'État étaient "pleinement mobilisés". Parmi les îles les plus isolées du Pacifique, Rapa se situe à 500 km de la plus proche île habitée, et à 1240 km de Tahiti. S'étendant sur seulement 40 km2 sur les flancs du mont Perau, un ancien volcan, elle ne dispose d'aucune piste d'atterrissage, et dépend de la rotation d'un cargo mixte, tous les deux à trois mois.