Pourquoi tous les modèles météorologiques ne prévoient pas la même tempête Ciarán ?

Leur fiabilité est toutefois de plus en plus forte à mesure que l'événement météorologique se rapproche. Concernant la tempête Ciarán, s'il est encore difficile de prévoir en détail ce qui se produira localement, la situation globale tend à se clarifier d'heure en heure. "Les prévisions sont telles qu'elles sont établies aujourd'hui et il peut y avoir des variations sur la localisation précise et sur l'intensité précise de cette tempête", résumait ce lundi François Gourand, météorologue de Météo-France. Quoi qu'il advienne, l'institut s'attend cependant à des "phénomènes dangereux", appelant la population à rester informée et à suivre les consignes des autorités.