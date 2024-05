Près de 20.000 éclairs en une soirée : les orages de mercredi soir étaient-ils exceptionnels ?

Une partie de la France a été touchée par de violents orages dans la soirée du mercredi 1ᵉʳ mai. Durant l'épisode, Keraunos a recensé près de 20.000 éclairs, quand Météo-France évoque plus de 6000 impacts de foudre. Pour autant, cet événement a-t-il été remarquable ?

De violents orages ont touché, mercredi 1ᵉʳ mai dans la soirée, les départements allant de la Bourgogne vers les Hauts-de-France, en passant par une partie de l'Île-de-France. Des phénomènes qui ont entraîné d'importants dégâts, des inondations et donné lieu à des chutes de grêle par endroit, ravageant notamment certaines cultures. Preuve de l'intensité du phénomène, l'observatoire français des tornades et des orages violents, Keraunos, indique avoir relevé "près de 20.000 éclairs (18.589) lors de cette dégradation orageuse ayant concerné l'axe Bourgogne/Normandie" tandis que Météo-France a enregistré "6370 impacts de foudre sur la journée du 1er mai".

Le département le plus touché a été la Seine-et-Marne avec 4100 éclairs comptabilisés par l'observatoire, devant l'Yonne (3418) et l'Oise (2822). Concernant les secteurs, c'est la commune de Saint-Florentin (Yonne) qui a comptabilisé le plus d'éclair avec 162 phénomènes enregistrés par Keraunos devant Chablis (129), commune où les vignobles réputés ont été ravagés par un important épisode de grêle, et Venizy (123) deux communes également situées dans l'Yonne.

Si ces chiffres sont importants, ils sont loin des records atteints lors de précédents violents épisodes orageux, la journée la plus foudroyante de France ayant été enregistrée le 18 septembre dernier avec 31.121 impacts de foudre, le précédant record datant du 26 septembre 2021, avec un peu plus de 26.650 impacts.

Une saison des orages comprise entre mai et septembre

Le plus fort de l'épisode a été enregistré entre 19h et 23h, avec un pic entre 21h et 22H avec respectivement 4499 et 4526 éclairs recensés par l'observatoire français des tornades et des orages violents. De son côté, Météo-France pointe que "les premiers orages violents ont éclaté sur le Nord-Bourgogne entre 18h et 20h, donnant par endroit de fortes chutes de grêle", avec des grêlons compris entre 4 et 5 centimètres. "Ils sont ensuite remontés vers la Seine-et-Marne entre 20h et 21h (forte grêle par endroits également) puis sur le nord de l’Île-de-France et le sud de la Picardie entre 22h et 1h du matin. C’est sur cet intervalle de temps que l’activité orageuse a été la plus forte (impacts de foudre les plus nombreux)", note l'organisme météorologique. Localement, entre 40 et 50 mm de pluie ont été enregistrés, voire jusqu'à 80 mm très localement dans l'Oise.

De tels orages en cette saison ne sont pas rares, ces phénomènes se produisant plus fréquemment pendant la saison estivale étendue entre mai et septembre. Pour la suite de la semaine, les précipitations devraient se poursuivre et de nouveau orages sont attendus. Ce jeudi, de fréquentes averses "arrosent copieusement un bon quart sud-est du pays ainsi que la Corse", indique Météo France. De la neige recouvre également les Alpes au-delà de 1800 mètres et les Pyrénées au-delà de 400 mètres, avec des averses fréquentes sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. "Le Grand-Est est aussi affecté par ce régime d'averses avec des orages en Lorraine. Bien que le ciel soit assez nuageux, le temps est plus calme de la Bretagne vers le bassin parisien et les Hauts de France", détaille encore l'organisme.

Pour le reste de la journée, les pluies devraient persister sur le sud-est et s'étendre vers le nord pour concernant "les régions allant des plages normandes à la Côte d'Opale jusque sur le Languedoc et la Côte d'Azur". Des orages sont également prévus "le long des frontières nord-est", précise Météo-France, qui précise que 14 départements sont en vigilance jaune, puisque les phénomènes devraient s'accompagner de "bons cumuls de pluie, de grêle et de bourrasques de vent".