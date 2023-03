Météo : qu'est-ce que le "tube de vent" qui va refroidir la France ce dimanche ?

Ce "tube" passe sur les régions de moyennes latitudes et sépare généralement les masses d'air chaudes des zones subtropicales des masses d'air froides venant des pôles. Plus l'écart entre les deux aires de températures est important, plus les vents circulant dans ce tube sont forts. Il existe deux "tubes de vent" sur la planète. L'un circule dans l'hémisphère nord, et passe parfois au-dessus de la France, tandis que l'autre est situé dans l'hémisphère sud.

Par ailleurs, ce courant a un rôle majeur dans la formation des dépressions, pouvant apporter son lot de rafales et de précipitations dans les zones qu'il traverse. "Une dépression évoluera d'autant plus facilement en tempête que les vents du courant-jet sont forts et que ces vents sont soumis à des variations importantes", explique ainsi Météo-France. Or, c'est ce qu'il se passe ce dimanche. Dans un contexte de fort courant jet, un vaste système dépressionnaire s'est formé apportant des intempéries sur la France, avec de la pluie, des vents violents et un net rafraichissement.