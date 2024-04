Météo : quand l'épisode de froid atteindra-t-il son pic ?

Un flux orienté au nord entraîne quelques gelées matinales et des températures maximales nettement inférieures aux normales de saison. Selon Météo-France, cet épisode de grande fraîcheur devrait se poursuivre "au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine". Durée, intensité, cet épisode n'est "pas banal", indique l'organisme.

De la pluie, de la neige à basse altitude, du vent froid, quelques gelées… La météo est capricieuse en cette fin du mois d’avril. Selon Météo-France, cet épisode de fraîcheur marquée devrait se poursuivre au moins plusieurs jours. "Avec un anticyclone à l'ouest de l'Europe et un dépression à l'est, le flux est orienté au nord. Cette situation, bien installée depuis quelques jours, va durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine au moins", estime l’organisme de prévision sur son site.

Dans le détail, Météo-France explique que "l'instabilité concernera à nouveau ce samedi et dimanche les régions du nord et surtout de l'est du pays, jusqu'aux Alpes-Maritimes et la Corse, où les averses pourront parfois prendre un caractère orageux". Le soleil sera en revanche plus généreux et le temps sera sec sur l'ouest du pays et surtout sur le sud. Les gelées matinales pourraient revenir localement sur plusieurs régions dimanche matin, tout en restant faibles. "Les températures maximales, en baisse ce samedi, seront à nouveau sensiblement inférieures aux normales au nord et surtout dans l'est, plus douces et proches des normales au sud. Dimanche, elles seront proches de celles de la veille", poursuit Météo-France.

Un pic de fraîcheur en début de semaine

La fraîcheur n’est donc pas terminée. L’anticyclone devrait en effet s'étaler davantage sur le nord de l'Europe en début de semaine, lundi, mardi et mercredi, "ce qui entraînera un flux de nord-est qui pourrait être encore un peu plus frais avec un pic de fraîcheur attendu et un soleil parfois présent", explique Météo-France. Cette "fraîcheur durable et peu banale sur le pays" va durer "jusqu'au milieu de la semaine prochaine au moins, favorisant un temps durablement frais pour la saison, avec parfois des gelées matinales et des températures maximales souvent sensiblement inférieures aux normales de saison".

Lors des journées les plus fraîches, entre dimanche et mercredi, les températures devraient se situer en moyenne nationale 4 à 5 degrés sous la moyenne climatologique, indique le service météorologique et climatique national. Les températures devraient augmenter légèrement en fin de semaine. Selon les dernières tendances à long terme, les températures redeviendront de saison au tout début du mois de mai avant une probable grande douceur à partir du 3-4 mai.

Un épisode "singulier dans le contexte actuel"

Météo-France constate que cet épisode de fraîcheur, qui peut faire subir des dangers à la végétation en raison du risque de gelées nocturnes, "revêt trois aspects qui le rendent singulier dans le contexte actuel". D’abord sa durée : il a en effet débuté le mardi 16 avril et "il devrait se poursuivre une grande partie de la semaine prochaine, soit une dizaine de jours consécutifs avec un indicateur thermique national en dessous de la normale 1991/2020".

Il est par ailleurs "relativement intense". Sans être "exceptionnel", "il demeure quand même notable", même si les températures "n'atteignent tout de même pas les niveaux des journées les plus froides relevées lors d'une seconde quinzaine d'avril qui datent de l'année 1991 ou 1976, années où l'on avait pu observer de la neige et des fortes gelées en plaine", rappelle Météo-France.

Enfin cet épisode est "étendu géographiquement" en Europe. La coulée d'air polaire canalisée par les hautes pressions britanniques concerne en effet une grande partie du continent, épargnant seulement les régions les plus à l'ouest (comme le Portugal) ou situées à l'extrême est (des Balkans à la Russie occidentale).