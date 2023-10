VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 5 octobre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Le temps, ce jeudi 5 octobre, sera plus ou moins nuageux au nord, tandis que le soleil et la douceur prédomineront au sud, selon les prévisions de Météo-France. Des rivages de la Manche au Grand Est, le ciel sera très nuageux le matin avec un voile de nuages élevés surplombant des plaques de nuages bas, et parfois des brumes ou plus rarement des bancs de brouillard.