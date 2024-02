VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 19 février ? Découvrez les prévisions de Ange Noiret

Un temps gris et pluvieux est attendu excepté vers la Méditerranée. Découvrez les prévisions météo du jour.

La Corse, la région PACA et le Languedoc-Roussillon bénéficieront d'un ensoleillement généreux lundi, au prix du Mistral et de la Tramontane soufflant de 70 à 80 km/h, ailleurs le temps sera le plus souvent pluvieux, selon les prévisions de Météo-France. La pluie qui a traversé le pays dimanche arrosera en matinée les régions allant du Grand-Est vers la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, il neigera sur les massifs à partir de 1400 m. Les nuages bloqueront également sur les Pyrénées où la limite pluie-neige se situera vers 1900 m.

Sur le reste du pays, la grisaille dominera largement, quelques timides éclaircies arriveront à percer tout de même de la Bretagne au littoral normand.

L'après-midi, des précipitations moins soutenues persisteront du Grand-Est vers Rhône-Alpes. De nouvelles pluies s'inviteront au nord d'une ligne allant de l'estuaire de la Loire jusque sur le massif ardennais, elles seront plus soutenues de la frontière belge à l'Île-de-France. Le vent d'ouest soufflera de 40 à 50 km/h en Manche, localement jusqu'à 60 sur le domaine côtier.

Sur le reste du pays, de timides éclaircies composeront avec de fréquents passages nuageux. Au lever du jour, le thermomètre affichera de 5 à 10 degrés dans l'intérieur du pays, entre 9 et 12 en bord de mer. Les maximales iront de 10 degrés le long des frontières du Nord-Est à 15 à 16 au sud de la Garonne, jusqu'à 17 à 20 sur le pourtour méditerranéen.