VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 2 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Dès le lever du jour, la couverture nuageuse sera bien compacte de la Bretagne vers le Cotentin. Cette grisaille persistera tout au long de la journée et gagnera en seconde partie de journée la façade atlantique. Quelques ondées localement orageuses seront à craindre l'après-midi à proximité des côtes.

En marge, des Hauts-de-France, vers l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire, le ciel sera voilé de nuages d'altitude devenant plus denses au fil des heures. La grisaille restera également omniprésente de la basse vallée du Rhône vers les plaines languedociennes et le Roussillon, même si quelques rayons de soleil parviendront à percer en mi-journée. Partout ailleurs, le soleil dominera après la dissipation de quelques bancs de grisaille matinale.