VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 5 février ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Ce lundi, le temps sera calme en France, avec de la brume dans le Centre-Est et de la grisaille dans le Sud-Ouest. Les températures pourront atteindre 20 degrés dans le Sud-Est. Suivez les prévisions météo en vidéo.

Le temps restera calme sur le pays, ce lundi 5 février. Une couche nuageuse bien épaisse s'invitera sur la moitié nord avec quelques bancs de brouillard dans le Val de Loire, et de petites bruines possibles par endroits, selon les prévisions de Météo-France. Le temps sera brumeux dans le Centre-Est, tandis que le Sud-Ouest sera encore concerné par de nombreuses grisailles sous forme de brouillards denses.

Dans l'après-midi, quelques éclaircies se développeront principalement sur le Nord-Est. Elles seront plus rares dans le Sud-Ouest où la journée devrait se dérouler sous un ciel bien gris. Le piémont pyrénéen sera plus ensoleillé.

Dans le Sud-Est, le soleil fera de belles apparitions. En début de journée, quelques nuages bas s'inviteront sur la côte d'Azur mais se dissiperont au fil des heures. Le vent d'ouest sud-ouest sera sensible sur les côtes de Manche. On attendra des rafales entre 60/70 km/h sur le Pas-de-Calais, voire 80/90 km/h sur le littoral.

Les minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés sur le Massif Central, ouest Occitanie et Centre-Est. Ailleurs on attend entre 4 et 8 degrés, 8 à 12 degrés proche du littoral. Les maximales afficheront 8 à 13 degrés sur une grande partie du pays, 15 à 20 degrés dans le Sud-Est.