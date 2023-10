VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 3 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Les températures seront en nette baisse ce mardi 3 octobre, après une vague de chaleur inédite marquée par un pic de chaleur lundi, et quelques pluies seront attendues du sud-ouest au nord-est de la France, selon les prévisions de Météo-France.

Une perturbation s'étendra de l'Aquitaine à la frontière belge le matin et donnera des pluies en général faibles. Elle se décalera vers l'est au fil des heures. À l'arrière, les régions allant de la Gironde à la Bretagne et aux Hauts-de-France retrouveront un temps sec avec quelques éclaircies. Le vent sera sensible sur les côtes de Manche.