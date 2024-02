VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 6 février ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Ce mardi, le ciel restera gris sur les trois quarts de l'Hexagone. Les températures pourront monter jusqu'à 17 degrés près des côtes. Retrouvez les prévisions météo du jour.

Le ciel sera encore bien gris, ce mardi 6 février, sur les trois quarts du pays, du Sud-Ouest à la moitié nord de la France, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, on retrouvera de fréquents bancs de brouillard dans la vallée de la Garonne, le val de Saône et le Nord-Est. Cette grisaille aura bien du mal à se disloquer en journée et devrait encore persister. Quelques faibles pluies s'inviteront en soirée de la Bretagne aux frontières du Nord-Est.

Ailleurs, vers la Méditerranée, le Massif central, le piémont pyrénéen et les Alpes, même si des nuages d'altitude défileront, l'ensoleillement restera généreux. Quelques nuages bas contrarieront tout de même le soleil vers la côte d'Azur. Le vent de sud-ouest atteindra 60 à 70 km/h ver les côtes de Manche. Il se renforcera en soirée et surtout la nuit suivante avec des rafales de 70 à 80 km/h, localement 90 à 100 km/h vers le Nord-Pas-de-Calais.

Côté température, quelques gelées seront attendues proches du Massif Central et de l'arrière-pays provençal. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés dans le Nord-Est et les vallées du Sud-Ouest, 7 à 11 degrés sur le reste du pays. Les maximales plafonneront entre 8 à 12 degrés sous la grisaille, et jusqu'à 13 à 17 degrés proche des côtes.