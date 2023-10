VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 4 octobre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Les minimales seront en nette baisse sur une grande moitié nord du pays avec 4 à 6 degrés en Champagne, en Bourgogne, 6 à 9 sur les autres régions, de 11 en 15 sur la façade atlantique, de 12 à 19 au sud du 45e parallèle. Les maximales seront globalement stationnaires sur le tiers sud du pays avec 24 et 27 plus au sud, jusqu'à 28 à 30 sur l'arrière-pays méditerranéen, de 18 à 22 plus au nord.