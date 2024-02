VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 7 février ? Découvrez les prévisions de Vanessa Matagne

Pluie et vent font leur retour sur la moitié nord de la France, ce mercredi. Les températures pourront monter jusqu'à 19 degrés au sud. Découvrez les prévisions météo du jour.

Ce mercredi 7 février, la pluie et le vent seront de retour sur la moitié nord du pays, prévoit Météo-France, qui a placé le Pas-de-Calais en vigilance orange pour pluie-inondation. Les précipitations sur ce département seront abondantes pendant la journée, donnant de bons cumuls pouvant approcher localement les 50 mm.

Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux d'intensité habituelle pour la saison est lié à la persistance sur plusieurs jours de précipitations conséquentes, sur des sols déjà saturés, précise le service météorologique. Une perturbation apportera un temps pluvieux et venteux sur les régions qui s'étendent de la Bretagne, des Pays de Loire et de la Normandie, jusqu'aux Hauts-de-France et aux Ardennes, en passant par la région parisienne.

Un vent soutenu dans le nord de l'Hexagone

À l'avant de cette onde pluvieuse, la grisaille prédominera encore en matinée du Sud-Ouest au Centre-Est avec des brouillards matinaux. Près de la Méditerranée et dans le Sud-Est, le ciel sera simplement voilé par des nuages d'altitude. L'après-midi, l'onde pluvieuse gagnera du terrain et s'étendra du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Les pluies pourront être localement soutenues le long de la frontière belge et près de la côte atlantique. Les nuages gagneront petit à petit le sud-est du pays.

En Corse, le temps sera passagèrement pluvieux en matinée sur l'ouest de l'île, et le vent d'ouest sud-ouest se lèvera l'après-midi avec des rafales à 60/70 km/h.

Dans le nord de l'Hexagone, le vent sera soutenu, avec des rafales à 60/70 km/h et jusqu'à 80/90 km/h sur le Pas-de-Calais en matinée. En soirée, les rafales atteindront 70/80 km/h sur les côtes bretonnes.

Au petit matin, on attend entre 1 et 5 degrés du Sud-Ouest aux frontières de l'est avec de petites gelées à craindre sur le Massif central, et 6 à 11 degrés ailleurs. Les températures maximales seront en hausse avec 10 à 15 degrés sur les deux tiers nord du pays, et jusqu'à 15 à 19 degrés plus au sud.