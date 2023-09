VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 29 septembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Au fil des heures, la perturbation nuageuse gagnera le Limousin, la Bourgogne, le Grand-Est puis Auvergne-Rhône-Alpes. Les nuages se morcelleront un peu dans l'après-midi, mais pourront encore donner localement quelques rares gouttes. Les éclaircies deviendront de plus en plus larges sur le quart nord-ouest. Au Sud, le soleil s'imposera largement.

Les températures seront le plus souvent comprises entre 12 et 16 degrés. Les maximales iront de 20 à 25 degrés du Nord-Ouest à la Lorraine, 26 à 29 de l'Alsace à l'Auvergne et à l'Aquitaine, ainsi que sur les Alpes. Le mercure sera supérieur à 30 degrés en Occitanie, vallée du Rhône et Provence, avec des pointes à 33 à 34 degrés dans l'arrière pays méditerranéen.