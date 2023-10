VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 6 octobre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Une fois n'est pas coutume, l'été joue les prolongations. Ce vendredi 6 octobre, selon les prévisions de Météo-France, la journée sera ensoleillée, avec des températures maximales en hausse.

Après la dissipation des brouillards matinaux en Bretagne, et plus localement en Champagne et sur le Pays basque, le soleil dominera largement sur la France en journée sous des conditions anticycloniques. Le temps restera donc calme et sec. Un voile de nuages d'altitude de plus en plus fin s'étirera sur une grande partie est du pays le matin, il ne concernera plus que les frontières de l'est en fin d'après-midi.