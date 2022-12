Météo : quel temps ce dimanche 25 décembre ? Les prévisions du jour

Sur le reste de la moitié nord du pays, le ciel demeurera assez nuageux, tandis que sur le sud de l'Hexagone le soleil s'imposera largement, hormis sur le pourtour méditerranéen qui gardera un ciel ennuagé. Le vent sera soutenu à l'ouest des Pyrénées et sur les côtes basques. Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 5 et 10 degrés. Les maximales douces, avec des valeurs 4 à 10°c au-dessus des normales, évolueront entre 11 et 15 degrés au Nord, 15 et 19 degrés au Sud, voire 20 à 21 degrés au sud de la Garonne.