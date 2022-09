Météo : un week-end automnal avant le retour du soleil et de la douceur la semaine prochaine

Après une dernière semaine de septembre perturbée (et c’est tant mieux car on a besoin d’eau !), voilà que se profile une première semaine d’octobre particulièrement calme sous l’effet de hautes pressions venant se positionner sur le pays. Le temps sera donc le plus souvent ensoleillé, après dissipation des éventuelles brumes ou brouillards matinaux présents notamment dans les vallées. À partir de mercredi, on notera un ciel plus chargé, voire menaçant pour les régions du bord de Manche qui seront situées en marge des perturbations britanniques.

Ce temps calme et ensoleillé s’accompagnera également d’une hausse des températures, surtout perceptible en cours de journée grâce au soleil. Ainsi, les maximales afficheront autour de 20°C au nord et de 25°C au sud avec des pointes possibles à 27-28°C au sud de la Garonne et dans le Midi méditerranéen. En revanche, les matinées seront un peu fraîches en raison de nuits dégagées et de plus en plus longues. Ces conditions anticycloniques devraient se maintenir jusqu’en début de semaine suivante au moins.