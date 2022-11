Météo : quel temps fait-il ce jeudi 10 novembre ? Découvrez les prévisions

Côté températures, les minimales seront comprises entre 5 et 8 degrés en général et entre 9 et 12 degrés sur le quart sud-est du pays. Au meilleur de l'après-midi, le thermomètre affichera de 12 à 16 degrés sur la moitié nord du pays, entre 13 et 16 degrés sur le sud, 19 à 21 degrés sur l'arc méditerranéen. Aux endroits où la grisaille persiste, les maximales pourront accuser un déficit de 1 à 3 degrés.

Découvrez le détail et les prévisions pour le week-end du 11 novembre dans la vidéo en tête de cet article.