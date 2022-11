Météo : quel temps fait-il ce lundi 14 novembre ? Découvrez les prévisions

Après le beau temps des derniers jours, la journée du lundi 14 novembre sera perturbée sur l'ensemble des régions, avec des pluies orageuses passagèrement fortes sur le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, un temps pluvieux et parfois orageux s'installera sur le Languedoc jusqu'en moyenne et basse vallée du Rhône.

Ce temps agité s'étendra ensuite au sud de la PACA. Les précipitations seront passagèrement fortes sur les départements côtiers. À l'inverse, la Corse retrouvera un temps plus calme. Les départements de l’Hérault et du Gard pourraient être confrontés à des orages diluviens. Sur le reste du pays, les conditions se dégraderont également. En matinée, des pluies envahiront la façade ouest, de la Bretagne, du Cotentin et des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine. Des averses se déclencheront sur les Alpes du nord et la Franche-Comté.