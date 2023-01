Météo : quel temps fait-il ce mercredi 4 janvier ?

Une journée dominée par la grisaille. Les pluies arrivées la veille par la Manche s'étendront mercredi à une plus large moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. Toute la journée, un temps faiblement pluvieux et venteux recouvrira les régions allant de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Poitou à la frontière belge et au Grand Est.

Le vent de sud-ouest approchera 50 km/h dans les terres, 60/70 km/h en rafales sur les côtes de Manche et le nord des Hauts-de-France, temporairement 80 sur le Nord Pas-de-Calais. Une amélioration avec quelques éclaircies se dessinera en fin de journée des côtes normandes à la Flandre.

À l'avant, du nord de l'Aquitaine à l'ouest du Massif central et en Bourgogne Franche-Comté, la journée s'annoncera également maussade, avec des brouillards localement denses le matin, notamment sur le Sud-ouest et en Val de Saône. Quelques gouttes ou crachin seront possibles l'après-midi sous un ciel bas et gris.