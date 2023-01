Météo : quel temps fait-il ce jeudi 5 janvier ?

Des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, le soleil dominera jeudi malgré un ciel parfois voilé, selon les prévisions de Météo-France. Des brumes et des brouillards matinaux en vallée de Garonne et intérieur de la Provence se dissiperont en matinée. En Corse et Côte D'Azur toutefois, le ciel sera souvent couvert par des entrées maritimes de nuages bas, qui gagneront toute la Provence l'après-midi. Mistral et tramontane souffleront modérément le matin avant de faiblir l'après-midi.

Partout ailleurs, les nuages s'imposeront, mais quelques trouées apparaitront sur la façade atlantique, au nord de la Seine ou sur le Grand Est. Ailleurs le temps restera couvert avec quelques pluies ou bruines par endroits. Le vent de sud-ouest soufflera à 60 à 70 km/h en rafales près de la Manche.