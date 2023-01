Météo : quel temps fait-il ce lundi 02 janvier ? Découvrez les prévisions

La perturbation qui a ondulé sur le nord-ouest du pays dimanche, s'étendra aux premières heures du jour, des Hauts de France vers l'Île-de-France, la région Centre, le Poitou-Charentes et vers les côtes aquitaines. Cela donnera des pluies soutenues par moments sur le nord du pays en particulier. Ces pluies se décaleront vers l'est en matinée, de la Champagne-Ardenne vers la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne et Midi-Pyrénées en donnant de la neige à partir de 1800 à 2000m sur les massifs.

L'après-midi, ces pluies concerneront les régions allant de l'Alsace à la Franche-Comté, vers le sillon rhodanien et le Languedoc-Roussillon. En soirée, elles ne concerneront plus que le massif du Jura, les Alpes du nord, les régions bordant le Rhône, l'est de la chaîne des Pyrénées. Il neigera sur les Alpes à partir de 1800 à 2000m, de 1400m sur les Pyrénées.

À l'arrière du pays, c'est un régime de traîne qui s'établira, alternant entre passages nuageux porteurs d'averses, et quelques éclaircies, devenant plus franches l'après-midi par la façade atlantique. La grisaille sera encore bien présente sur les régions bordant la Méditerranée, la Corse jusqu'aux contreforts cévenols où des pluies seront à craindre.