Météo : quel temps fait-il ce mardi 3 janvier ? Découvrez les prévisions

Le temps mardi sera doux avec beaucoup de grisaille sur le nord et de faibles pluies, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, du brouillard et des nuages bas s'étendront sur une grande partie du territoire avec de faibles pluies entre Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes jusqu'au massif jurassien, donnant de la neige à partir de 1800 m.

Ces précipitations cesseront progressivement en matinée, sauf sur la Bretagne et le Cotentin où une nouvelle perturbation pourra donner quelques faibles pluies. Les brouillards disparaîtront avec toutefois une résistance des nuages en Val de Saône et, localement, en Poitou-Charente, Limousin et Grand Est.