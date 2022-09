Météo : quel temps fait-il ce samedi 10 septembre ?

Le temps samedi sera gris et pluvieux sur le nord du pays, avec des averses dans le nord-est, chaud et ensoleillé au sud, selon les prévisions de Météo-France. Sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand-Est et le nord de la Franche-Comté, le ciel sera très nuageux à couvert et les précipitations pourront temporairement prendre un caractère soutenu.

Quelques orages seront aussi possibles de la Champagne-Ardennes à l'Alsace, un coup de tonnerre pourra aussi se faire entendre jusqu'au bassin parisien. Ce temps agité se décalera peu à peu vers l'Allemagne au fil des heures et des éclaircies parviendront à percer en fin de journée sur les Hauts-de-France et l'Ile-de-France.