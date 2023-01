Météo : quel temps fait-il ce vendredi 6 janvier ?

Le temps sera toujours très nuageux sur l'Hexagone ce vendredi 6 janvier. La perturbation arrivée en cours de nuit par la Bretagne s'étirera aux premières heures du jour sur les départements bordant la Manche, selon les prévisions de Météo-France. Elle stagnera une bonne partie de la journée sur les régions allant du golfe du Morbihan aux Ardennes en donnant des pluies faibles, accompagnées d'un vent de secteur sud atteignant 60 à 70 km/h en pointes.

Des Alpes vers le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées, la grisaille matinale se dissipera peu à peu et laissera place à de larges éclaircies. Le ciel sera nettement plus gris dès le lever du jour en Provence ainsi que sur la Côte d'Azur et en Corse. Ces nuages bas gagneront l'après-midi la vallée du Rhône et les contrées bordant le golfe du Lion. Entre ces deux zones, les brouillards matinaux se dissiperont lentement, mais le ciel composera entre une couverture nuageuse bien compacte et des éclaircies fugaces.