Le soleil de retour après la grisaille : la météo de ce mardi 4 octobre

Elles seront un peu plus douces, 13 à 16 degrés sur le littoral méditerranéen et en Corse avec 14 à 18 degrés. Dans les terres des Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne, les minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés, très localement 1 à 2 degrés seulement. Les maximales quant à elles iront de 18 à 27 degrés du nord au sud.