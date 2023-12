Météo : quel temps jusqu'au réveillon du Nouvel An ?

Les derniers jours de 2023 vont connaître un temps perturbé, prévient Météo-France. Les températures, elles, resteront supérieures aux normales de saison. Quel temps fera-t-il avant le réveillon du Nouvel An ?

Une fin d'année perturbée. Voilà les prévisions de Météo-France pour les derniers jours de 2023. Avant le réveillon du jour de l'An, le service météorologique prévient : "Le temps va rester perturbé sur le pays, principalement sur la moitié nord". En revanche, les températures ne seront pas de saison. Elles resteront supérieures aux normales, et "vont rester douces", indique Météo-France. On fait le point, jour par jour.

Les prévisions pour jeudi 28 décembre

Depuis ce mercredi à la mi-journée, "un front actif" provoquant parfois un peu de pluie et des vents pouvant atteindre 100 km/h est arrivé sur l'Hexagone par la Bretagne. Il n'a pas fini de traverser le pays. Jeudi 28 décembre, il "s'enfoncera un peu au sud et à l'est, des Charentes au Grand Est, où il apportera un peu de pluie par endroits", prévoit Météo-France. Au nord du pays, "on retrouvera des éclaircies, contrariées par des passages d'averses près des côtes de la Manche, où le vent restera plus soutenu, atteignant 80 à 90 km/h en pointe".

Au sud du pays, le temps ne sera pas franchement plus favorable. "Le ciel sera souvent chargé, particulièrement du Languedoc à la Provence, sous des entrées maritimes assez compactes", indique Météo-France. Pour trouver du soleil, il faudra se rendre en Corse, qui "bénéficiera de davantage d'éclaircies". En revanche, partout en France, "les températures repartiront légèrement à la hausse".

Les prévisions pour vendredi 29 décembre

Ce ne sera pas mieux pour la journée du vendredi 29 décembre. "Une nouvelle perturbation transitera sur le nord du pays, apportant des pluies plutôt faibles et un peu de vent, de l'ordre de 60 km/h dans les terres, et jusqu'à 80 km/h sur les côtes de la Manche", indique le service météorologique.

"Du sud-ouest à la façade est du pays, le temps sera généralement sec, mais assez nuageux, avec toujours des entrées maritimes compactes autour du golfe du Lion. Le soleil redeviendra néanmoins plus généreux en Provence-Alpes-Côte d'Azur." Les températures, fidèles à 2023, l'année probablement la plus chaude de l'histoire, "resteront très douces".

Quid du week-end du Nouvel An ?

La situation devrait être similaire pour samedi 30 et dimanche 31 décembre. L'ultime week-end de l'année sera marqué par un "temps perturbé sur le nord du pays, avec pluie et vent", tandis qu'au sud, "un temps sec et plus calme, avec des éclaircies de plus en plus belles en allant vers la Méditerranée", devrait être observé.

Les températures, en revanche, seront en baisse. "La douceur devrait légèrement faiblir", prévoit Météo-France, même si elles resteront "au-dessus des normales de saison."