Météo : quel temps pour ce samedi 3 décembre ? Découvrez les prévisions

Le vent de nord-est restera sensible sur la moitié nord du pays, notamment sur les côtes de la Manche et atlantiques. Un vent de secteur est se mettra en place sur les côtes méditerranéennes, soufflant l'après-midi jusqu'à 70/80 km/h en rafales. Les températures minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés sur l'ensemble du territoire avec des gelées faibles possibles entre la Bretagne et les Hauts-de-France, dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il fera tout de même un peu plus doux, 5 à 8 degrés sur le littoral méditerranéen et 10 degrés sur le littoral corse.

Les températures maximales seront stationnaires avec 2 à 5 degrés en Normandie, Hauts-de-France, sud Auvergne et Grand-Est. Compter 7 à 10 degrés sur la pointe bretonne, le littoral aquitain et le bassin méditerranéen et jusqu'à 14 degrés sur la Côte d'Azur, voire un peu plus en Corse