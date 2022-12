Météo : quel temps pour ce vendredi 16 décembre ? Découvrez les prévisions

En revanche, des précipitations persisteront du sud-ouest jusqu'à l'est. On pourra retrouver de la neige faible jusqu'en plaine, de l'est du Limousin, du sud du Berry, de la Bourgogne Franche-Comté au sud de l'Alsace jusqu'en Auvergne et au nord de Rhône-Alpes. Quelques centimètres pourraient se former au sol dans la matinée de ce vendredi. Dans l'après-midi, le ciel restera très nuageux du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées au Jura et à l'Auvergne Rhône-Alpes, mais les précipitations neigeuses régresseront vers le massif alpin tout en devenant éparses.