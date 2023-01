Météo : des pointes à 23° C... Quel temps vous réserve ce 1er jour de l'année 2023 ?

Sur le reste du pays, soit du sud-ouest au nord-est jusqu'en Rhône-Alpes, la journée sera bien ensoleillée dans l'ensemble, de plus en plus voilée l'après-midi au sud de la Garonne. Mais le vent sera souvent plus vigoureux. De secteur sud, il atteindra 60 à localement 80 km/h en rafales près de l'océan, dans le domaine de l'Autan, sur le relief du Massif Central jusqu'au Limousin et de la moyenne vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône.

Dans ce flux de sud, la douceur restera remarquable sur le pays. Au lever du jour, il fera déjà entre 8 et 12 degrés en plaine, localement 12 à 15 sur le littoral méditerranéen et aquitain, voire 17/18 sur la côte basque. Les températures maximales atteindront 11 à 15 degrés au nord de la Loire jusqu'au Benelux, 15 à 18 en général sur le reste du pays, à localement 19/20 dans les vallées d'Auvergne et sur le Berry, 18 à 22 en Aquitaine à localement 23/24 sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.